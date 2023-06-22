المطران عطا الله حنا :هجمات المتطرفين على «ترمسعيا» تعكس عنصرية المحتل ووحشية جرائمه

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم،: شهدنا مؤخرا مئات الهجمات التي قام بها مستوطنون يهود متطرفون في أكثر من مكان وموقع بالضفة الغربية لكن أكثرها عنفا وهمجية حدث ببلدة ترمسعيا التي نحيي أهلها وتربطنا علاقة صداقة ومودة مع كثيرين من أبنائها خاصة اولئك الذين هم في بلاد الاغتراب لكن قلوبهم تخفق عشقا وإنتماء لوطنهم الأم .



وأضاف المطران أن هذه الهمجية والتصرفات العنصرية التي أقدم عليها مستوطنون تدل على عقلية عدوانية فيها كثير من الكراهية تجاه شعبنا الفلسطيني .



ونوه أن المستوطنين سلوكهم وتصرفهم عدوانى لكن السؤال الذي نطرحه: أين العالم المتحضر مما يحدث من تعديات على شعبنا، لماذا لم تتحرك القنصلية الأمريكية ساكنا تجاه هذه التعديات؟ علما بأن غالبية الذين تم الاعتداء على منازلهم يحملون الجنسية الأمريكية منذ سنوات.



وقال: كان الله في عون أهلنا بترمسعيا وغيرها من الاماكن التي تم استهدافها، وندعو المقتدرين من أبناء شعبنا بحملة مؤازرة ودعم لاولئك الذين فقدوا منازلهم بسبب نيران الحقد والعنصرية الصهيونية خاصة الذين يحتاجون إلى المساعدة وهي شريحة كبيرة من شعبنا من العاطلين ومحدودي الدخل.



وأختتم: نبعث بتحياتنا إلى أهلنا في ترمسعيا، معبرين عن استنكارنا لهذه الجرائم المروعة التي ترتكب بحق شعبنا الأعزل خاصة المدنيين الذين يستهدفون بهذه الطريقة المروعة التي تدل على همجية وعنصرية لا حدود لها.