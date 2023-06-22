الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ولادة مفاجئة لسيدة داخل سيارة إسعاف بالشرقية

جريدة الدستور

نجح مسعف وسائق بهيئة الإسعاف فرع الشرقية في مساعدة زوجة داخل سيارة الإسعاف في عملية الولادة، وذلك أثناء توصيلها إلى مستشفى العاشر الجامعي، إلا أن آلام الولادة فاجأتها وتم التعامل الفوري مع الحالة وعمل الإفاقة للمولود والاطمئنان على العلامات الحيوية له.

واستقبل الخط الساخن لهيئة الإسعاف المصرية "123" مكالمة من أسرة لتوصيل ابنتهم إلى مستشفى العاشر الجامعي بعد أن داهمتها آلام الولادة، وتم توجيه أقرب سيارة إسعاف لتلبية الاستغاثة، وفي دقائق معدودة وصلت سيارة الإسعاف، يستقلها مسعف وفني القيادة.

وسرعان ما انطلقت سيارة الإسعاف في طريقها إلى المستشفى، وأثناء متابعة المسعف للعلامات الحيوية للأم، بدأت رأس الطفل بالخروج، ليشرع المسعف في إجراءات عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، حيث عمل على تهدئة الأم وإرشادها مع متابعة مستمرة لكل علاماتها الحيوية، حتى تمت عملية الولادة بشكل طبيعي وناجح، ويستكمل المسعف عمله بقطع الحبل السري وتجفيف الطفل مع متابعة مستمرة للأم وطفلها حتى الوصول إلى مستشفى العاشر، وتسليم الأم وطفلها إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى وهما في حالة جيدة، وسط شكر وامتنان المسعف والسائق.

سيارة الإسعاف هيئة الإسعاف المصرية مستشفى العاشر الجامعى مسعف وفنى القيادة

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