الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان".. 22 يونيو الإخوان يهددون رافضي حكم الجماعة

جريدة الدستور

في صباح يوم 22 يونيو عام 2013، لا صوت يعلو فوق صوت بروفة حشد الإخوان التي جرت الليلة الماضية في ميدان رابعة العدوية.

وتعرض قناة “الوثائقية” سلسلة أفلام تحت عنوان "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان"، تستعرض من خلالها الأحداث التي طالت مصر في هذه الفترة الزمنية العصيبة، بالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو.

وشهدت المليونية التي دعت إليها الجماعة وحلفاؤها لدعم محمد مرسي تهديدات صريحة للرافضين لحكم الجماعة وأيضًا لداعمي التظاهر ضد مرسي.

الصحف تتابع حالة السعادة باستقالة محافظ الأقصر التي جاءت إثر احتجاجات شعبية كبيرة وحمى مظاهرات رفض محافظ الأقصر المستقيل سرعان ما تسللت إلى باقي المحافظات المصرية.

ونظم المواطنون دروعًا بشرية تم رفضًا لحركة المحافظين الأخيرة التي أقرها محمد مرسي، وجاءت أزمة المحافظين لتجاور أزمات أخرى كانت أوضاعها تتفاقم دون حل أو تدخل مثل انقطاع التيار الكهربائي، واعتصام المثقفين.

وكأن ليل الثاني والعشرين من شهر يونيو يرفض الرحيل دون إيداع هموم جديدة للمصريين المثقلين بالأوجاع. 

الإخوان إسقاط جماعة الإخوان حكم الجماعة ميدان رابعة العدوية محمد مرسي حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان

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