الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب أحمد سمير: لابد أن يكون للصناعة استراتيجية واضحة تعمل بها كل جهات الدولة

الصناعة
الصناعة

قال النائب أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إنه يوجه الشكر للأمانة الفنية للحوار الوطني، لدمج لجنتي الصناعة والاستثمار، مؤكدا أن المشكلات والتحديات التي تواجه الصناع والمستثمرين تكاد تكون متقاربة.

وأضاف “سمير”، خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة موضوع “سياسات توطين وتعميق الصناعة و تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة”، أن مصر قامت بجهود كبيرة في الملف الاقتصادي.

وقال سمير، إن الجمهورية الجديدة تحتاج إلى رؤية جديدة  للمستقبل، مشيراً إلى أن المستثمر والصانع لا يحتاجان إلى سياسات تحفيزية بقدر احتياجهما  للاستقرار.

وأوضح أن الصناعة والاستثمار مرتبطين بثلاث مبادئ أساسية، وهم الثقة من المستثمر والصانع وتأتي في تنفيذ ما تقوله الدولة للمستثمر، وكذلك الشفافية في طرح المعلومات وإتاحتها،  ووضع أهداف استراتيجية ناجحة وواضحة للصناعات.

وأوصى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بضرورة أن يكون للصناعة استراتيجية واضحة تعمل بها كل جهات الدولة.

أدار الحوار خلال الصالون؛ أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، الدكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي وأستاذ الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، الدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المهندس إبراهيم رمضان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما شارك في الجلسة الثانية؛ النائب أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، هدى يسي، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أحمد يحيى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
 

النائب أحمد سمير الشيوخ الصناعة والاستثمار المستثمرين الحوار الوطنى المحور الاقتصادي

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