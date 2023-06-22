فريدة الشوباشى لـ"الشاهد": الإخوان ستجن من حجم الإنجازات فى مصر

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يريد أن تكون مصر أم الدنيا "أد الدنيا"، وذلك بالمشاريع وتوطين الصناعة وتدريب الشباب والحوار الوطني، وهو أجمل تعبير للديمقراطية ولم يكن أحد يتحدث من قبل، فقيل للرئيس الراحل "الناس غاضبة"، قال "خليهم يتسلوا".

الرئيس السيسي يشعر بالأشياء التي بها خلل ويبنيها

وأكدت خلال لقائها في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشعر بالأشياء التي بها خلل ويبنيها، مشيرة إلى أنها ذات مرة قابلت إبراهيم الدميري، وكان وزيرًا للنقل لفترة وقالت له الدولة لازم تشغل السكة الحديد لأن الطرق زحمة ومليارات تصرف على أمراض التلوث، فقال: "مفيش ميزانية ولا يوجد قطع غيار"، مؤكدة أنه كان هناك إهمال.

وتابعت: "أما اليوم فنجد متابعة لكل مشروع وهذه من أهم إنجازات 30 يونيو سواء كانت متابعة مكتبية أو ميدانية وهي تحقق نوع من التعبئة والاستنفار، مؤكدة أن الإخوان ستجن من حجم الإنجازات التي تحدث في مصر.