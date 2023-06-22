بينها "لمحات من الطعام القبطى ورمزياته".. أجندة "الدستور" الثقافية لهذا اليوم

أمسيات موسيقية وغنائية، وأخري ثقافية، وعروض سينمائية ومسرحية، وغيرها من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية يزخر بها اليوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023 والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

فتحت عنوان "لمحات من الطعام القبطي ورمزياته في العصرين الروماني والبيزنطي"، تعقد في الواحدة ظهرًا، بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، محاضرة جديدة ضمن فعاليات مبادرة "طبلية مصر" لإحياء الأكلات الشعبية المصرية.

تلقي المحاضرة الباحثة دكتورة هند صلاج الدين، أستاذ الآثار القبطية بقسم الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة القاهرة، ويتناول اللقاء أكلة "القلقاس" وارتباطها بالشهور القبطية.

وفي الخامسة مساء، تعقد بمكتبة مصر العامة بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة، ندوة بعنوان "الزواج الصامت"، وتقدمها وتتحدث فيها نانسي صميدة، استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية.

تجليات السير الشعبية في بتانة

وفي السابعة مساء، تعقد بدار بتانة للنشر، بمقرها الكائن أعلي مقهي الحرية بميدان باب اللوق، حفل توقيع ومناقشة كتاب "تجليات السير الشعبية في المسرح العربي"، والصادر عن الدار للكاتب عبد الكريم الحجراوي، ويناقش الكتاب كل من: دكتورة كلارسا برت، أستاذ اللغة العربية وآدابها بقسم اللغات والثقافات في الأكاديمية البحرية الأمريكية، دكتور سامي سليمان، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، دكتور أحمد عبد العزيز، أستاذ النقد المقارن بكلية الآداب جامعة القاهرة، ويدير اللقاء الشاعر علي عطا.

إبداعات موسيقية بمكتبة الإسكندرية

وفي الثامنة مساء، يستقبل المسرح الصغير بمركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، حفل موسيقي فني بعنوان "إبداعات موسيقية مع وفيق عدلي"، بمصاحبة فرقته الموسيقية "سبليندورز".

حفل فرقة الكفافة للتراث الأسواني بالسناري

وفي التاسعة مساء، يحتضن بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب والتابع لمكتبة الإسكندرية، حفل فرقة "الكفافة الاسوانية" بقيادة الاعلامي محمد مدني العطواني والفنان عبد الواحد البنا.

تقدم الفرقة مجموعة من أغاني التراث العربي الأسواني بشكل احترافي وباستخدام آلات موسيقية بسيطة مع الدفوف، في شكل تفاعلي ووجداني بين الكفافة وهم المؤدين لهذا الفن والجمهور.

برنامج "مشوار" بجزويت الإسكندرية

وفي السادسة مساء، وضمن فعاليات برنامج "مشوار"، والذي ينظمه مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، يعقد لقاء تحت عنوان "إصلاحنا لأنفسنا بداية الإصلاج لأبنائنا وبناتنا"، والذي يقدمه الباحث محمد السيد، الاختصاصي النفسي والتربوي بكلية سان مارك.

احتفالات عيد الموسيقي

وفي الثالثة عصرًا، تفتتح بحديقة الأزهر، فعاليات عيد الموسيقي والبيئة، والذي تنظمه معهد جوته الألماني بالقاهرة. وتتضمن فعاليات اليوم الأول، مناقشات عن البيئة والموسيقي من الخامسة وحتي السابعة، وفي الثامنة عرض ولد.

عيد الموسيقي بالإسكندرية

كما ينظم المركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية، احتفالية بعيد الموسيقي، وذلك في السابعة مساء، ويتضمن عروق لفريق "محمود جمعة"، وهو فنان شعبي من الأقصر، وفرقة "دوعود" الفرنسية القادمة من باريس.

ألحان عبد الوهاب بمسرح سيد درويش

وفي الثامنة والنصف مساء، يحتضن مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، حفل غنائي موسيقي بعنوان "من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب"، فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، ومشاركة الفنانين والمطربين: محمد متولي، أيمن مصطفي، ندي غالب، آيات فاروق، كريم زيدان، هيام جاد، مجدي حرب، عفاف شكري.

يتضمن الحفل باقة مختارة من أجمل ما قدم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، بالإضافة إلي أوبريت "الحبيب المجهول".