الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أمين عمر حكمًا لمباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدورى

أمين عمر
أمين عمر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، تعيين أمين عمر حكمًا لمباراة الأهلي وحرس الحدود ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعاون أمين عمر كلاً من: أحمد الغني ورمضان هنداوي مساعدين، ومحمد إبراهيم الدسوقي حكمًا رابعًا، ومصطفى الشهدي حكمًا لتقنية الفيديو، وهيثم الشريف مساعد لحكم الفيديو.

وتقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء الخميس، على ستاد الكلية الحربية ضمن الجولة 16 المؤجلة من بطولة الدوري.

ويستأنف الأهلي مبارياته في بطولة الدوري بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي.

يدخل الأهلي مباراة الحرس وهو في المركز الثاني برصيد 62 نقطة من 24 مباراة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 64 نقطة لكن من 30 مباراة.

الحكم أمين عمر الاهلى حرس الحدود مباراة الاهلي وحرس الحدود الدورى المصرى

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