الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| السعيد على: مفيش اتنين زى سيدنا النبى (فيديو)

الشيخ السعيد محمد
الشيخ السعيد محمد على

قال الشيخ السعيد محمد علي أحد علماء وزارة الأوقاف، إن الرسول الكريم كان يرجّل شعره ويدهنه، مؤكدًا أن النبي كان يهتم بالنظافة الشخصية والجمال.

وأضاف "علي"، اليوم الأربعاء، خلال حلقة جديدة من برنامج "مع الناس"، المذاع عبر قناة الناس، "مفيش اتنين زي سيدنا النبي"، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال "من كان له شعر فليكرمه"، وأيضًا من كان له عين وأذن فليكرمهم، مؤكدًا أن النظافة الشخصية والجمال والعناية بالذات والنفس يعود على الإنسان إذا ما علم أن الرسول كان أجمل ما يكون.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسيًا، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس مع الناس سيدنا النبي النبي كان يهتم بالنظافة الرسول الكريم الرسول كان أجمل ما يكون

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