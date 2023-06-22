الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: مشروع قانون إنشاء جهاز الملكية الفكرية سينشط الحركة الثقافية والعلمية

مجلس النواب
مجلس النواب

رحبت النائبة شادية الجمل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمشروع قانون إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية، مشيرة الى أنه باصدار هذا القانون ستتحقق عدة فوائد وعوائد اقتصادية،كما ستدعم مجالات الثقافة والبحث العلمي والحفاظ على الهوية الوطنية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريحات ل"الدستور" أنه وفقا لنص الدستور فإن الدولة ملزمة بحماية حقوق الملكية الفكرية وأن تنشئ فى سبيل ذلك جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، مما سيدعم الابداع والمبدعين في مختلف المجالات، كما سيهئ المناخ لتنشيط الحركة الفكرية والثقافية.

وشددت الجمل، على أن اصدار القانون بمثابة تأكيد من الدولة على دعمها للابداع والمبدعين، خاصة مع انتشار القرصنة والتى يصعب السيطرة عليها في ظل عدم وجود تشريع يحدد ضوابط حماية الملكية الفكرية.

 وكان مجلس النواب قد وافق أمس الثلاثاء، من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة، على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء «الجهاز المصري للملكية الفكرية».

 وقال تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن  مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية و تبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعف في سبل المعالجة و تشتيت لجهود الدولة.

و قالت اللجنة في تقريرها، إنه تمت مراعاة مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية.

وأكدت اللجنة، في تقريرها، أن الجهاز يهدف إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر.

الجهاز المصري للملكية الفكرية الحركة الثقافية الحفاظ على الهوية اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائبة شادية الجمل الملكية الفكرية

الأكثر قراءة

نشوب حريق داخل فرن بلدي أثناء "خبيز العيد" بقنا

تراجع الفراخ.. أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 22-6-2023

أمين عمر حكمًا لمباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدورى

التيك توكر "نويل روبنسون" مفاجأة برنامج "معكم منى الشاذلى"

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

رئيس الوزراء الفلسطينى: فتح المجال لعدوان المُستوطنين فى الضفة الغربية "وصفة للدمار"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية