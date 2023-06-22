مستقبل وطن يطلق سلسلة ندوات لمواجهة "انتحارات الثانوية العامة"

أعلنت النائبة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب وأمين المرأة بحزب مستقبل وطن بالمنوفية، أن حزب مستقبل وطن بالمنوفية سيطلق سلسلة ندوات في كل مراكز المنوفية البالغ عددها ١١ مركزًا، وذلك للتوعية للأهالي وللطلبة لتقبل نتائج امتحانات الثانوية العامة وللحد من تفشي حالات الانتحار التي تأتي اعتراضًا على نتائج الثانوية العامة.

وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أنها تستقبل سنويًا في مثل هذا التوقيت من كل عام عدد كبير من طلبات الأهالي بمساعدتهم لانقاذ أبنائهم لإدخالهم مركز السموم، وهو المركز الوحيد على مستوى المحافظة بعد تناول الطلبة للحبوب السامة للتخلص من حياتهم بعد إعلان نتائج الثانوية العامة.

وشددت على أنه يجب على الأسر تغيير طريقة تفكيرها للثانوية العامة فهي مجرد مرحلة دراسية لكنها ليس نهاية المطاف، فالنجاح لايقاس بالدرجات، فمصطلح كليات القمة اختراع لا أساس له عمليًا، فالنجاح ليس مقتصر على الأطباء فقط، ومن لديه طموح وحلم لن تكون نتائج الثانوية العامة هي العائق أمامه، وإنما من يريد النجاح سيحققه في أي مجال.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه ينبغي توعية الأهالي بأهمية عدم مقارنة أبنائهم بغيرهم فلكل شخص طبيعة مغايرة لغيره، والمقارنة تكون بين الشخص بنفسه فيما مضى لا أن يقارن بغيره فلكل شخص قدراته وميزله ومواهبه التي تميزه عن غيرها.

وأكدت، عضو مجلس النواب، على أنه ينبغي على الأهالي ألا يشكلوا ضغطًا على الأبناء، وأن يكونوا داعمين لهم ليتمكنوا من تحقيق النجاح الذي يتطلعون له.

ولفتت إلى أن امتحانات الثانوية العامة هذه العامة شهدت هدوءً ملحوظًا عن السنوات السابقة نتيجة لإعلان الوزير وتوضيحه شكل وطبيعة الورقة الامتحانية مما سهل الأمر على الطلبة.