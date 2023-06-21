غدًا.. إقامة معرض "فرصتى" على شاطئ المندرة بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية عن إقامة معرض «فرصتي»، غدًا، من الثالثة مساءً وحتى السابعة مساءً على شاطئ المندرة المجاني، استكمالًا لسلسلة المعارض التي تُقام لدعم المشروعات الصغيرة وللتسويق لمنتجات أصحاب الحرف اليدوية على شواطئ عروس المتوسط.

وقال الشريف إنه بعد نجاح المعارض التى أقيمت على شواطئ الإسكندرية للتسويق لمنتجات أصحاب الحرف اليدوية، فإنه من المقرر إقامة معرض «فرصتي» بالتعاون بين محافظة الإسكندرية ممثلة في (وحدة تطوير العشوائيات، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف وحي منتزه ثان) والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية (GIZ) وصندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان والمرافق.

ودعا المحافظ الجميع لدعم العارضين والذين يبلغ عددهم 22 عارضًا (15 عارضًا مصريًا، و7 عارضين من اللاجئين) والعمل على توفير فرص لأصحاب الحرف البسيطة لكسب الرزق ومواجهة غلاء المعيشة، لافتًا إلى أنه سيتم عرض (المشغولات اليدوية- المأكولات- الملابس)، متمنيًا التوفيق لجميع العارضين.