ورش فنية فى الفيوم ضمن احتفالات ذكرى 30 يونيو

عقدت مكتبة مطرطارس بالفيوم محاضرة بعنوان "يوم لا يُنسى في تاريخ مصر" تحدث فيها محمد نادي، عن دور الجيش المصري في الحفاظ على مقدرات الدولة، كما نظمت مكتبة منية الحيط حلقة نقاشية بعنوان "يونيو جيش وشعب لا ينفصلان" أدارها مصطفى محمد، وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

أوضح فيها أن 30 يونيو هى ثورة الشعب التي حماها الجيش، وهى أعظم ثورة في التاريخ الحديث والتي أجهضت المخططات الإرهابية لتمزيق الوطن وهدم المؤسسات ونشر الفوضى، وفشلت المؤامرات الخارجية، وأعادت مصر لمكانتها وبداية إنطلاقتها في الإصلاح الاقتصادي.

والفعاليات ضمن برامج إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل والذي شمل كذلك عددا من المحاضرات والفعاليات احتفالاً بذكرى الثورة، ومنها ورشة رسم وتلوين بمكتبة جرفس الفرعية نفذتها رضا عبدالحليم، كما نفذ نادي المرأة بمكتبة الفيوم العامة ورشة أشغال يدوية من الخرز لفاطمة محمد، بينما قدمت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة ورشة حكي بعنوان "كن صديقي بحق" تأليف محمد فرج، إدارتها رضا محمد، وأوضحت أن القصة تهدف إلى الوفاء والإخلاص بين الأصدقاء.

من ناحية أخرى، وضمن برنامج الفرع أقامت مكتبة حي جنوب الفرعية، ضمن سلسلة الاحتفالات حوارا مفتوحا عن "دور الرياضة وتأثيرها على الفرد والمجتمع" أداره محمد محمود، حيث تحدث خلاله عن دور الرياضة في الحفاظ على صحة الإنسان وعلى لياقته البدنية التي تساعد على تحسين المزاج وتدعيم الصحة النفسية بشكل كبير، كما أنها تحمي من الاكتئاب، فيما نفذ نادي الطفل ببيت ثقافة إطسا ورشة حكي بعنوان "رسالة من قطرة ماء" صياغة أحمد زرزور، نفذتها نجاة شعبان بإحدى حضانات المدينة.