الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: ميلان يقترب من التعاقد مع ماركوس تورام فى "الميركاتو"

ماركوس تورام
ماركوس تورام

أكدت تقارير صحفية أن الفرنسي ماركوس تورام مهاجم بورسيا مونشجلادباخ الألماني بات قريبًا من الانتقال لميلان الإيطالي.

ورفض ماركوس تورام نجل الأسطورة الفرنسية ليليان تورام، تجديد عقده مع بورسيا مونشجلادباخ، ليصبح لاعبًا حرًا.

بحسب شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن تورام اقترب من الانتقال لـ ميلان، بعقد لمدة 5 سنوات حتى 2028، براتب من بين الأفضل في الفريق الإيطالي.

وأوضح التقرير أن ميلان يدفع من إجل إغلاق الصفقة، حيث رفع عرضه الذي قدمه مسبقًا، على أن تستمر المحادثات في الساعات القليلة المقبلة.

وذكر التقرير أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ولايبزيج الألماني، ما زالا في سباق التعاقد مع اللاعب، لكن ميلان الآن في وضع أفضل وهو الأقرب للظفر بخدمات اللاعب الدولي البالغ من العمر 25 عامًا.

وحظى تورام باهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية، على رأسهم باريس سان جيرمان، إنتر وميلان الإيطاليين.

ماركوس تورام تورام بورسيا مونشجلادباخ ميلان باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة

تقرير هندى يكشف كواليس زيارة "مودى" للقاهرة

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

استبعاد كهربا وهانى.. كولر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة الحرس

الرئيس السيسى: حريصون على زيادة نسب توطين التكنولوجيا المتقدمة

غدًا.. نظر قضية محاكمة زوجة وشقيقها وأولاد خالتها فى ضرب زوجها بـ"شومة"

فى ختام التعاملات... تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2160 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية