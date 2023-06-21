تقارير: ميلان يقترب من التعاقد مع ماركوس تورام فى "الميركاتو"

أكدت تقارير صحفية أن الفرنسي ماركوس تورام مهاجم بورسيا مونشجلادباخ الألماني بات قريبًا من الانتقال لميلان الإيطالي.

ورفض ماركوس تورام نجل الأسطورة الفرنسية ليليان تورام، تجديد عقده مع بورسيا مونشجلادباخ، ليصبح لاعبًا حرًا.

بحسب شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن تورام اقترب من الانتقال لـ ميلان، بعقد لمدة 5 سنوات حتى 2028، براتب من بين الأفضل في الفريق الإيطالي.

وأوضح التقرير أن ميلان يدفع من إجل إغلاق الصفقة، حيث رفع عرضه الذي قدمه مسبقًا، على أن تستمر المحادثات في الساعات القليلة المقبلة.

وذكر التقرير أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ولايبزيج الألماني، ما زالا في سباق التعاقد مع اللاعب، لكن ميلان الآن في وضع أفضل وهو الأقرب للظفر بخدمات اللاعب الدولي البالغ من العمر 25 عامًا.

وحظى تورام باهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية، على رأسهم باريس سان جيرمان، إنتر وميلان الإيطاليين.