الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ضحى عبدالحميد: الحوار الوطني يناقش دمج الهيئات والوزارات للجهاز الإداري للدولة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت الدكتورة ضحى عبدالحميد، مستشار وزير المالية الأسبق، إن الحوار الوطني يناقش عملية إدماج الهيئات الخدمية والوزارات للجهاز الإداري للدولة، لافتة إلى أن عملية دمج الوزارات والهيئات ووحدات الجهاز الإداري بالدولة مهمة جدًا لمتابعة وتقييم التنمية.

وأضافت أن وزارة المالية تزود الإيرادات والهدف أن نصل إلى رضاء كامل للمواطن والسماع لأولوياته واحتياجاته حتى نصل إلى ما يرضيه، بالإضافة إلى تحديد البرامج والمشروعات التي تساعد المواطن المصري وتحفيز العاملين.

وتابعت: تحدثنا من خلال الحوار الوطني عن قضية مهمة وهي القطاع غير الرسمي والعدد الذي يمثلها ليس قليل، وأن بعض الزملاء المتحدثين في الحوار الوطني قاموا بترشيح دمج القطاع غير االرسمي مع القطاع الرسمي حتى يساعد في زيادة إيرادات الدولة قائلة: "ولكن رأيي كان مخالف والهدف هو أحسن قياس الحسابات القومية وحجم الخدمات والمنتجات من الحساب القومي".


وعقدت جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني حول إصلاح إدارة المالية العامة، لمناقشة شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والجلسة الأخرى حول السياسات الصناعية كأول جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص.

ليتضمن المحور الاقتصادي ثماني لجان، لجنة التضخم وغلاء الأسعار، لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، ولجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة لمناقشة أهم القضايا الاقتصادية ومنها  الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار والإجراءات السريعة المتخذة، الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة وآليات الإصلاح، هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.

الحوار الوطنى السياسات الصناعية القضايا الإقتصادية القطاع الغير رسمي المالية العامة الوزارات والهيئات

الأكثر قراءة

يخشى لعنة التتويج.. ماذا يفعل الأهلى فى مباراته الأولى بعد الفوز بدورى الأبطال؟

فريدة الشوباشى لـ"الشاهد": مصر بعد 30 يونيو كانت تولد من جديد

وزير الدفاع الروسى يتهم الدول الغربية بشن حرب حقيقية ضد بلاده بهدف كسر إرادتها

مفاجأة فى ذكرى وفاتها.. صاحب عقار سعاد حسنى يُخلى شقتها ويستولى عليها

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

فريدة الشوباشى لـ "الشاهد": 30 يونيو أضافت لى كل حاجة حلوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية