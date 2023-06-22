ضحى عبدالحميد: الحوار الوطني يناقش دمج الهيئات والوزارات للجهاز الإداري للدولة

قالت الدكتورة ضحى عبدالحميد، مستشار وزير المالية الأسبق، إن الحوار الوطني يناقش عملية إدماج الهيئات الخدمية والوزارات للجهاز الإداري للدولة، لافتة إلى أن عملية دمج الوزارات والهيئات ووحدات الجهاز الإداري بالدولة مهمة جدًا لمتابعة وتقييم التنمية.

وأضافت أن وزارة المالية تزود الإيرادات والهدف أن نصل إلى رضاء كامل للمواطن والسماع لأولوياته واحتياجاته حتى نصل إلى ما يرضيه، بالإضافة إلى تحديد البرامج والمشروعات التي تساعد المواطن المصري وتحفيز العاملين.

وتابعت: تحدثنا من خلال الحوار الوطني عن قضية مهمة وهي القطاع غير الرسمي والعدد الذي يمثلها ليس قليل، وأن بعض الزملاء المتحدثين في الحوار الوطني قاموا بترشيح دمج القطاع غير االرسمي مع القطاع الرسمي حتى يساعد في زيادة إيرادات الدولة قائلة: "ولكن رأيي كان مخالف والهدف هو أحسن قياس الحسابات القومية وحجم الخدمات والمنتجات من الحساب القومي".



وعقدت جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني حول إصلاح إدارة المالية العامة، لمناقشة شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والجلسة الأخرى حول السياسات الصناعية كأول جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص.

ليتضمن المحور الاقتصادي ثماني لجان، لجنة التضخم وغلاء الأسعار، لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، ولجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة لمناقشة أهم القضايا الاقتصادية ومنها الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار والإجراءات السريعة المتخذة، الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة وآليات الإصلاح، هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.