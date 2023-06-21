الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هبة القدسي: 12 ساعة وينفد الأكسجين بالغواصة "تيتان" المختفية بعد رحلتها لـ"تايتانك"

هبة القدسي
هبة القدسي

قالت هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، إن 12 ساعة متبقية على نفاد الأكسجين في الغواصة تيتان، والتي يوجد على متنها 5 أشخاص من بينهم رجل أعمال، مشيرة إلى أنها اختفت خلال رحلتها للسفينة المنكوبة “تايتانك”.

 وأضافت "القدسي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية “المحور”: "المشاركة في هذا النوع من الرحلات تبلغ تكلفتها من 250 لـ1000 دولار لمشاهدة ركام السفينة تايتانك، ويبدو أن ما يحدث مع الغواصة نوع من اللعنة التي لاحقت السفينة وتلاحق كل الرحلات التابعة لأبحاث تايتانك". 

تنسيق كامل بين الجهات المعنية لإنقاذ الغواصة

وأكدت أنه عقد  قبل قليل مؤتمرًا صحفيًا لخفر السواحل الأمريكي، وهناك تنسيق كامل بين الجهات المعنية من أجل إنقاذ هذه الغواصة الصغيرة، فالوقت يمر، وهناك تحديات كبيرة بالنسبة للوقت وحجم الأكسجين، وللأسف حتى الآن لا يعلم أحد مكان هذه السفينة.

وأشارت إلى أنه كان من المتوقع أن تستغرق هذه الرحلة من 5 إلى 6 أيام، ولكن فُقد الاتصال مع هذه الغواصة الصغيرة من بعد ساعة و45 دقيقة من يوم الأحد الماضي.

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