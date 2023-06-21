الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. نظر قضية محاكمة زوجة وشقيقها وأولاد خالتها فى ضرب زوجها بـ"شومة"

جريدة الدستور

تنظر محكمة جنح الفيوم، غدًا، رابع جلسات محاكمة زوجة وآخرين بالاعتداء على زوجها بالضرب بشومة وسكين في الفيوم.

جاءت أوراق القضية التي تحمل رقم 6827 لسنة 2022م جنح قسم ثانِ الفيوم أنّ المتهمة «سمر.أ»، أقدمت في 13 مايو من العام الماضي بدائرة قسم ثانِ الفيوم بالاشتراك مع شقيقها "محمد.أ" وخالتها "أميمة.ط" وأولادها "إسماعيل.ط"، و"محمد.ط" و"زكريا.ط" بالتعدي بالضرب على زوجها المجني عليها «حمادة شعبان» وسرقة أمواله عمدًا محدثين إصابات بالغة في رأسه وجسده.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، بلاغًا من قسم شرطة ثانِ الفيوم يفيد بورود بلاغ من شخص يُدعى حمادة شعبان بشكوى تعدى عليه زوجته وأهلها داخل منزله بمنطقة باغوص، بسبب خلافات زوجية بينهم، قامت الزوجة بالاتصال بأهلها وفوجئت بهم جميعا شقيقها وأولاد خالتها في المنزل قادمين، وقاموا بالتعدي علي بالضرب والسب والإهانة.

حرّر محضر بالواقعة، واتخذت النيابة العامة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

غدا محكمة جنح الفيوم تنظر قضية محاكمة زوجة بضرب زوجها

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