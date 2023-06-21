قبل العيد.. رفع التعديات والإشغالات من الطريق العام بشارع العريش

شنت محافظة الجيزة حملة موسعة على شارع العريش بالطالبية بمنطقة الجيزة، لرفع التعديات وإزالة الإشغالات الموجودة على الطريق العام خلال الأيام القليلة الجارية، تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ذلك بتوجيهات من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وهو الأمر الذي أشاد به العديد من الأهالي وسكان المنطقة.

وتقول منال محمد، إحدى السكان المجاورين لشارع العريش بالجيزة، إن أعمال الإزالة ورفع الإشغالات التي تمت خلال الأيام القليلة الماضية أمر كان لابد منه خاصة خلال الوقت الحالي تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مؤكدة على أنه من الضروري متابعة تلك الحمالات أول بأول والتأكد على نتائجها حتى لا يعاود الشارع مرة أخرى لتلك الفوضى التي كان عليها من قبل خاصة خلال أيام المناسبات والأعياد.

ومن جانبها أوضحت عائشة سليم، إحدى السكان المجاورين لشارع العريش بالجيزة، أن في مثل هذا الوقت من كل عام أو في المناسبات والأعياد بشكل عام، لم يستطع أحد أن يطأ بقدميه داخل شارع العريش نظرا للزحام الشديد الذي يعاني منه على مدار الساعة وإقبال العديد من المواطنين عليه لشراء لوازم العيد، لافتا إلى أن الأزمة تزداد بسبب الباعة الجائلين الذين انتشروا بشكل كبير داخل شارع العريش وهو ما يزيد الأمر سوءا ويتسبب في تزاحم المواطنين مع الباعة مع يجعل الشارع مغلقا من الجهتين.

أضافت ريهام رأفت إحدى السكان المجاورين لشارع العريش بالجيزة، أن شارع العريش يعد أكثر الشوارع الحيوية في المنطقة والمناطق المجاورة والذي يضم العديد من احتياجات ولوازم المواطنين، وهو ما يجعل الزحام أمرا طبيعيا، إلا أن انتشار التعديات والإشغالات هو الأمر غير الطبيعي والذي كان لابد من التصدي له خاصة في الأيام الجارية وقبل حلول عيد الأضحى المبارك، وشددت على ضرورة متابعة نتائج الحملة بين الحين والآخر حتى لا يعاود الباعة والإشغالات مرة أخرى للشارع.