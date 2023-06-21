الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وليد دعبس: الحياة السياسية لا يمكن أن تكون ثرية بدون الأحزاب

ملتقى الأحزاب السياسية
ملتقى الأحزاب السياسية

قال وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، إن الملتقى السياسي يؤكد أن الأحزاب موجودة على الأرض والحياة السياسية لا يمكن أن تكون موجودة وثرية بدون الأحزاب، مشيرًا إلى أن هذا ملتقى الأحزاب السياسية يبين للشارع أن الأحزاب موجودة ومتفقة مع بعضها، رغم التنافس الذي بينها، إلا أن ما يهمها في النهاية هو الوطن والمواطن.

وقال "دعبس" إنه يأمل أن يكون العمل خلال الفترة المقبلة سويًا، ويكون هناك تواصل من جانب كافة الأحزاب مع المواطنين، كي ينعكس الجهد الذي تقوم به الأحزاب على أرض الواقع.

وأشار إلى أن حزب مصر الحديثة يتبنى مبادرة جديدة، وهي إنشاء منصة لتوظيف الكفاءات وجميع الفئات، وتكون منصة عالمية، نستعرض من خلالها خبرات تلك الكفاءات، وهي تساعد شبابًا كثيرًا في التوظيف.

من جانبه، قال النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إن الحزب يرفع شعار "المواطن أولًا"، كما يرفع شعار بناء مصر الجديدة اقتصاديًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى أنه بالتوازي مع هذا فإن الحزب يؤدي دوره التشريعي والرقابي، ساعيًا إلى تحقيق المصلحة العامة.

وأوضح أن الحزب لم يرفض أي قانون إلا من خلال معايير دستورية، ولنا مواقفنا في كافة التشريعات المطروحة، بالشكل الذي يحقق طموحات المواطنين، ليكون أكثر فاعلية وشفافية.

وسلط الضوء على أبرز مشاركات الحزب تحت قبة البرلمان، والتي منها المشاركة في تعديل قانون تيسيرات استيراد سيارات المقيمين بالخارج، إضافة إلى العديد من طلبات الإحاطة منها المتعلق بواقعة مدرسة المعتمدية بنات كرداسة، كما رفض الحزب قانون الاعتمادات المستندية، ورفض فرض عقوبات على التسرب من التعليم.

وليد دعبس مصر الحديثة الملتقي السياسي الحياة السياسية الأحزاب ملتقى الأحزاب

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