الشرطة الفرنسية: "الحديث عن انفجار غازى بباريس أمر سابق لأوانه"

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن حدوث انفجار قوي ضرب مبنى في الضفة اليسرى بباريس، مما أسفر عن إصابة 16 شخصًا على الأقل وإشعال حريق أدى إلى تصاعد الدخان فوق المعالم الأثرية بالمدينة ودفع المباني المجاورة إلى إخلاء المباني، ولم يعرف على الفور سبب الانفجار.

ووفق صحيفة "لوموند" الفرنسية، قال مسئول في شرطة باريس إن واجهة مبنى في الدائرة الخامسة انهارت، وتعمل خدمات الطوارئ على تحديد ما إذا كان أي شخص لا يزال بداخله. ووقع الانفجار قرب مستشفى فال دي جريس العسكري التاريخي.

وقال قائد شرطة باريس لوران نونيز، إن 16 شخصًا أصيبوا بينهم سبعة في حالة حرجة، ولم تحدد السلطات ما إذا كان المصابون في حالة تهدد حياتهم، كما قال نونيز إنه تم احتواء الحريق لكن لم يتم إخماده.

وقالت فلورنس بيرثوت عمدة الدائرة: "الانفجار كان عنيفًا للغاية".

وظلت رائحة الدخان تتطاير في الهواء بينما تراجع العمود الرمادي بشكل واضح بينما كان رجال الإطفاء يكافحون الحريق، حيث تم تطويق الحي وقام عشرات من عمال الطوارئ والشرطة والجنود بملء المنطقة.

وقالت لبنى عطا، المتحدثة باسم شرطة باريس، إنه من السابق لأوانه تحديد مصدر الحريق ولم نستطع تأكيد التقارير التي تفيد بأنه نَجَم عن انفجار غازي.