الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الشرطة الفرنسية: "الحديث عن انفجار غازى بباريس أمر سابق لأوانه"

فرنسا
فرنسا

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن حدوث انفجار قوي ضرب مبنى في الضفة اليسرى بباريس، مما أسفر عن إصابة 16 شخصًا على الأقل وإشعال حريق أدى إلى تصاعد الدخان فوق المعالم الأثرية بالمدينة ودفع المباني المجاورة إلى إخلاء المباني، ولم يعرف على الفور سبب الانفجار.

ووفق صحيفة "لوموند" الفرنسية، قال مسئول في شرطة باريس إن واجهة مبنى في الدائرة الخامسة انهارت، وتعمل خدمات الطوارئ على تحديد ما إذا كان أي شخص لا يزال بداخله. ووقع الانفجار قرب مستشفى فال دي جريس العسكري التاريخي.

وقال قائد شرطة باريس لوران نونيز، إن 16 شخصًا أصيبوا بينهم سبعة في حالة حرجة، ولم تحدد السلطات ما إذا كان المصابون في حالة تهدد حياتهم، كما قال نونيز إنه تم احتواء الحريق لكن لم يتم إخماده.

وقالت فلورنس بيرثوت عمدة الدائرة: "الانفجار كان عنيفًا للغاية".

وظلت رائحة الدخان تتطاير في الهواء بينما تراجع العمود الرمادي بشكل واضح بينما كان رجال الإطفاء يكافحون الحريق، حيث تم تطويق الحي وقام عشرات من عمال الطوارئ والشرطة والجنود بملء المنطقة.

وقالت لبنى عطا، المتحدثة باسم شرطة باريس، إنه من السابق لأوانه تحديد مصدر الحريق ولم نستطع تأكيد التقارير التي تفيد بأنه نَجَم عن انفجار غازي.

الشرطة الفرنسية فرنسا مبنى الضفة اليسري

الأكثر قراءة

حقيقة ظهور كائن بحرى غريب بشواطئ الإسكندرية

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

محسن صالح.. داهية الكرة المصرية

أحمد موسى عن أرباح هيئة قناة السويس: هدية المصريين قبل العيد

خفر السواحل الأمريكى: نطاق البحث عن الغواصة المفقودة ضعف مساحة ولاية "كونيتيكت"

بعد شكر “المتحدة”.. لماذا تصدر البلوجر "نويل روبرتسون" تريند “جوجل”؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية