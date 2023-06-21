الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

زوران يعلن قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة بيراميدز فى كأس مصر

الاتحاد السكندرى
الاتحاد السكندرى

أعلن الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الغد أمام بيراميدز في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع بيراميدز في السادسة والنصف مساء غدٍ الخميس على استاد الإسكندرية.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري على النحو الآتي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان - صبحي سليمان

خط الدفاع: محمود علاء - صبري رحيل - خالد صبحي - مصطفى إبراهيم - السيد سالم - هشام صلاح

خط الوسط: محمود عبدالعزيز - إسلام عبدالنعيم - خالد الغندور - محمد فارس - ناصر ناصر - عمار حمدي - محمد محمود - ساليفو مورو

خط الهجوم: إبراهيم حسن - مابولولو - أحمد عادل ميسي - أوستن أموتو.

الصربي زوران مانولوفيتش الاتحاد السكندرى بيراميدز كاس مصر

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