الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحثة: إدارة بايدن تعرقل أي تعاون أو تكتل اقتصادي تدخل فيه الصين

بايدن
بايدن

قالت إيرينا تسوكرمان، باحثة بالشئون الدولية، إن وجود مركز عسكري صيني في كوبا هذه الاستراتيجية لا تخيف الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن الكثير من الباحثين يرون أن هذه الأمر يحرص عليها الصينيون فهم يعملون بشكل دؤوب لرفع قدراتهم التكنولوجية.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ موقفًا محايدًا، ونعرف أن هناك قرب لكوبا من أمريكا، وقد يكون لدى الصين تواجد عسكري في هذا المكان، لكن الصين وجميع حلفائها يعلمون أن هناك الكثير من عمليات التجسس بأمريكا.

 بناء الصين منطقة عسكرية بكوبا ليس له علاقة بالحزب الشيوعي

وتابعت أن بناء الصين منطقة عسكرية بكوبا، ليس له علاقة بالحزب الشيوعي، ولكن يتعلق بأن الصين تعتبر مضادة للولايات المتحدة ومصالحها ولذلك الاستخبارات الأمريكية تعمل بدأب لأن هناك الكثير من العلاقات الاقتصادية التي قد تدخل فيها الصين وتقلل من شأن العلاقات الأمريكية، مؤكدة أن إدارة بايدن ترفض وتسعى لعرقلة أي تعاون أو تكتل اقتصادي تدخل فيه الصين لأنها ترى ذلك تهديدًا لها.

إدارة بايدن عرقلة تعاون تكتل اقتصادي الصين عمليات التجسس كوبا

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