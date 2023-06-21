الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تتابع أحوال بعثة حجاج القرعة على مدار الـ24 ساعة

ارشيفه
ارشيفه

أكدت وزارة الداخلية، أنه فى إطار اهتمام الوزارة ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ.. فقد تابعت بعثة الحج أحوال حجاج القرعة بفنادق الإقامة بالمدينة المنورة ومعرفة احتياجاتهم أثناء فترة الإقامة بهدف توفير أقصى درجات الراحة لهم.

وقد أبدى الحجاج سعادتهم بهذا الاهتمام وبمستوى الخدمات المقدمة لهم، وسط حضور من عناصر الشرطة النسائية لمعاونة السيدات من الحجاج في أداء مناسك الحج.

وواصلت بعثة حج القرعة على إقامة الندوات الدينية من خلال عدد من الأئمة والواعظات المرافقين للبعثة لتعريف الحجاج بالمناسك والرد على الأسئلة والاستفسارات وشرح المناسك.

وتحرص البعثة على متابعة الحالات المرضية من الحجاج وتلقيهم العلاج بالمستشفيات بالمدينة المنورة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

الداخلية الوزارة حجاج بيت الله الحرام بعثة القرعة

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