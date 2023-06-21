انطلاق مناقشات "صالون التنسيقية" حول مخرجات جلسات الحوار الوطنى ( فيديو)

بدأت منذ قليل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشيا حول مخرجات وقضايا جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني للجان الدين العام وعجز الموازنة والصناعة والاستثمار الخاص، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

وتناقش الجلسة الأولى من الصالون موضوع "الدين العام"، وتتناول تفاصيل المناقشات التي دارت بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، حول إصلاح إدارة المالية العامة، وكيفية مواجهة عجز الموازنة، وترشيد الإنفاق الحكومي وآليات تعظيم الإيرادات.

فيما، تدور مناقشات الجلسة الثانية من الصالون حول ملف "الصناعة"، وتناقش موضوع «سياسات توطين وتعميق الصناعة و تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة»، وتتناول محاور أبرزها؛ توطين وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المشروعات المتوسطة والصغيرة.



ويدير الحوار خلال الصالون؛ أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، الدكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي وأستاذ اقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، والدكتور محمد سالم ، والمهندس إبراهيم رمضان، عضوا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

فيما يشارك في الجلسة الثانية؛ النائب أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، هدي ياسين، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أحمد رزق، القائم بالأعمال ونائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أحمد يحيى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.