الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تبدأ من 35 لـ2000 جنيه.. لعبة الخروف تحقق رواجًا قبيل عيد الأضحى

خروف فرو
خروف فرو

أيام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يهل علينا يوم الأربعاء المقبل، والذي يحرص فيه العشاق والأصدقاء وأيضًا الأسر على تبادل الهدايا المختلفة التي تعبر عن بهجة وفرحة عيد الأضحى المبارك، والتي من أبرزها الخروف الفرو، والذي أصبح مسيطرا على المشهد بكافة محال الهدايا بمختلف المناطق.

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وتجولت "الدستور" داخل عدد من محال الهدايا لرصد أسعار الخروف الفرو وحجم الإقبال على الهدايا خلال عيد الأضحى للعام الجاري، والتي جاءت على النحو التالي.

يقول عصام ياسين، أحد أصحاب محال الهدايا بمنطقة وسط البلد التابعة لمحافظة القاهرة، إن الخروف الفرو هو أبرز الهدايا المتعارف عليها منذ العديد من السنوات خلال عيد الأضحى المبارك، لافتاً إلى أن الخروف الفرو غير مقتصر على العشاق والأحبة فقط، بل إن هناك العديد من الأسر التي تحرص على اقتنائه لتقديم هدية لأبنائهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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ومن جانبه أوضح رفعت منصور، أحد أصحاب محال الهدايا بمنطقة إمبابة، التابعة لمحافظة الجيزة، أن أسعار الهدايا من الخروف الفرو شهد ارتفاعًا خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضى، إلا أن هناك جميع الأسعار المناسبة لجميع الفئات ومتوفر جميع الأشكال والتي يبدأ أسعارها من 35 جنيهًا وتصل في بعض الأحيان لـ2000 جنيه، وفقًا لطلب الزبون، مشيرًا إلى أنه كلما كبر حجم الخروف كلما زاد سعره، بالإضافة إلى بوكس عيد الأضحى المبارك وهو الأغلى ضمن الهدايا المقدمة في العيد.

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أضاف محمد حسن، أحد أصحاب محال الهدايا بمنطقة وسط البلد التابعة لمحافظة القاهرة، أن الأسعار شهدت ارتفاعًا مقارنة بالعام الماضي خلال موسم عيد الأضحى المبارك، وهو ما جعل الإقبال ضعيف للغاية، على عكس الأعوام الماضية والتي كانت تصل فيها المبيعات لذروتها خاصة في تلك الأيام الجارية، وقبل أيام من قدوم عيد الأضحى المبارك عكس ما حدث في الموسم الحالي.

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عيد الأضحى عيد الأضحى المبارك محال الهدايا أسعار الخروف الفرو الخروف الفرو الهدايا لإقبال على الهدايا

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