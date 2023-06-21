الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أطعمة ومشروبات تساعد على الحرق وفقدان الوزن فى فصل الصيف

حرق الدهون
حرق الدهون

يعتمد فقدان الوزن وحرق الدهون على عوامل مختلفة، بما في ذلك إجمالي السعرات الحرارية والنشاط البدني والتمثيل الغذائي الفردي، وبالتالي من المهم التركيز على نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام واعتماد عادات نمط حياة صحية لإدارة الوزن بشكل مستدام.

يمكن أن توفر استشارة إخصائي رعاية صحية أو اختصاصي تغذية مسجّل إرشادات شخصية ودعمًا لتحقيق أهدافك المحددة، بينما يمكن أن تدعم بعض الأطعمة التمثيل الغذائي الصحي وتساعد في إنقاص الوزن عند دمجها في نظام غذائي متوازن.

الخيار منخفض في السعرات الحرارية ومحتوى مرتفع من الماء، مما يجعله طعامًا رائعًا لتناوله عندما تريد إنقاص الوزن، كما أنه غني بالألياف مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، يمكنك إضافة شرائح الخيار إلى سلطتك أو تناول وجبة خفيفة عليها مع بعض الحمص للحصول على علاج صحي ومنعش.


القرع: القرع الزجاجي المعروف أيضًا باسم لاوكي هو نبات غني بالألياف والفيتامينات والمعادن، إنه منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يجعله طعامًا رائعًا لتناوله إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن، يمكنك صنع حساء القرع الزجاجة اللذيذ أو إضافته إلى السلطات للحصول على وجبة صحية ولذيذة.

الشاي الأخضر المثلج: يُعرف الشاي الأخضر بخصائصه في حرق الدهون، وعند تناوله مثلجًا، يمكن أن يكون مشروبًا صيفيًا منعشًا يساعدك أيضًا على إنقاص الوزن، يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون، يمكنك صنع الشاي الأخضر المثلج بنفسك عن طريق تخمير الشاي الأخضر وإضافة مكعبات الثلج لمشروب صيفي مثالي.

الذرة: عبارة عن حبة كاملة غنية بالألياف ومضادات الأكسدة، كما أنها منخفضة الدهون والسعرات الحرارية، مما يجعلها طعامًا رائعًا للأكل إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن، يمكنك إضافة الذرة المسلوقة إلى سلطاتك أو عمل سلطة ذرة لذيذة لوجبة صحية ولذيذة.

فقدان الوزن حرق الدهون الشاى الاخضر القرع الخيار

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