مع بداية المرحلة التانية.. حياة كريمة تحقق أحلام أهالي الدقهلية

منذ تولي الرئيس السيسي سُدّة الأمور، لاحظنا تطور كبير للمواطنين خاصة في الأماكن النائية والأقل خدمة لتبدأ حياة كريمة في رفع كفاءة المنازل وتوفير سكن كريم لهم وبناء أسقف ومجمعات سكنية في القري الأكثر احتياجًا ومد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء وتلبية احتياجات الأهالي حيث انحازت الدولة للفئات الأكثر احتياجًا من خلال حرص القيادة السياسية على تطبيق العدالة الاجتماعية، ومشاركة المواطنين في وضع خطط التنمية الشاملة.

حققت محافظة الدقهلية إنجازات كبيرة في المرحلة الأولي المباردة الرئاسية وتستعد لانطلاق أعمال المرحلة الثانية لمشروعات حياة كريمة وتشمل المرحلة الثانية مدن وقرى 5 مراكز جديدة، هى بلقاس وأجا وميت غمر والسنبلاوين والمنزلة.



قال أحمد فؤاد أحد أهالي محافظة الدقهلية: "كانت معظم قري الدقهلية لا تحتوي علي خدمات، لكن الآن تم إنشاء وحدة صحية جديدة تليق بالمواطن وتوصيل الصرف الصحى وتغيير مواسير المياه المتهالكة وتطوير مركز شباب وأصبح متنفسًا للشباب وسعداء بالمرحلة التانية التي ستكون نقلة نوعية لمراكز وقرى المحافظة".

أضافت سعاد محمود:"محتاج إلى تبطين الترع التى كانت تعرض حياة المواطنين للخطر وتنفيذ مشروع الصرف الصحى الذى يعد مشروع القرن وكان حلماً للأهالى فضلاً عن العمل على توصيل مشروع الغاز الطبيعى للقري وشكراً لجميع القائمين على تلك المبادرة وسعداء بالمرحلة التانية بعد أن شاهدنا ماحدث في قري المرحلة الأولي".

وأكدت آية إمام أحد أهالي الدقهلية: "حياة كريمة أنقذتنا منذ بداية المرحلة الأولي التي شملت العديد من التطويرات في المحافظة وقدمت للأهالي خدمات كنا نحلم بها سنوات كثيرة وكل الشكر والتقدير للرئيس السيسي للتخفيف العبء على المواطنين ودعمه المستمر لنا".

وتبدأ أعمال المرحلة التانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في منتصف شهر يوليو المقبل لتحقيق أحلام أهالي الدقهلية والتي تشمل لمشروعات المياه والصرف الصحى.

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