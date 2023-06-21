الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"رياضة النواب" توصي بتشكيل لجنة لمعاينة الأرض المخصصة لنادي بولاق الدكرور

النائب عبد الوهاب
النائب عبد الوهاب خليل

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ،طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الوهاب خليل، بشأن تأخير الانتهاء من أعمال الانشاءات بحمام السباحة بمركز شباب أطفيح بمحافظة الجيزة وتأخر تنفيذها  بالرغم من الوعود المتكررة لأكثر من مرة .

من جانبه، رد ممثل وزارة الشباب والرياضة محمد عبد المنعم، على طلب الإحاطة بأنه في تاريخ 18 مارس 2019، تم التعاقد على اعمال انشاء حمام سباحة تدريب مركز  شباب اطفيح، وقد تم ابرام العقد بتاريخ 8 ديسمبر 2022، واستكمال المشروع نظراً لورود بنود مستجدة من استشاري المشروع.

كما ورد خطاب من  الجهة المنفذة بتاريخ 29 مايو الماضي،  تؤكد فيه أن المركز بالكامل لا يوجد به شبكة صرف صحى ويحتاج الى محول كهربائي ذو قدرة كهربائية تستوعب منطقة مجمع حمامات السباحة مع ربط شبكة المياه العمومية بأقرب خط للربط.

وأشار إلى أنه تم مخاطبة مديرية الشباب والرياضة بالجيزة للتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء لإعداد مقايسات تقديرية لتنفيذ شبكة الصرف الصحي والمحول الكهربائي، كما افاد بانه سيتم تسليم الحمام في موعد أقصاه 30 يوليو 2023.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن إنشاء ملعب ومباني إدارية جديدة بقطعة الأرض التي تم تخصيصها للنادي العربي بنطاق حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة، أفادت الجهة الادارية بأن الاعمال الانشائية الخاصة بالملعب مدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2023/2024، اما بشأن المبنى الإداري فلا يوجد مانع من الجهة الإدارية لحين توفير الاعتمادات المالية اللازمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خارج الموازنة المخصصة بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة للعام المالي 2023.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة بحضور النائب مقدم طلب الإحاطة لمعاينة النادى على أرض الواقع .

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