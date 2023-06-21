تقارير: النصر يتوصل لاتفاق مبدئى مع مدربه الجديد بموافقة رونالدو

أكدت تقارير صحفية، الأربعاء، أن نادي النصر السعودي، توصل لاتفاق مبدئي مع البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لـ بوتافوجو البرازيلي، لقيادة الفريق الموسم المقبل.

كان نادي النصر قد أعلن عن رحيل الفرنسي رودي جارسيا، من تدريب الفريق، قبل نهاية الموسم المنقضي.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن لويس كاسترو وافق مبدئيًا على فكرة تدريب النصر الموسم المقبل، لكنه لم يعطِ موافقته النهائية لقبول عرض الفريق السعودي.

وأوضحت الصحيفة أن النصر منح كاسترو حتى بداية الأسبوع المقبل، مهلة لإعطاء رد نهائي بخصوص قبول المهمة أو رفضها.

وذكرت شبكة "UOL" البرازيلية، أن النصر عرض 4 أضعاف الراتب الذي يتقاضاه كاسترو حاليًا مع بوتافوجو، وذلك بعد أن أعطى البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق، موافقته على التعاقد مع مواطنه لتدريب "العالمي".

واحتل النصر المركز الثاني في بطولة الدوري السعودي، الموسم المنقضي، خلف الاتحاد صاحب اللقب.