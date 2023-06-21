الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشيلسي يرفض 50 مليون إسترليني لبيع "ماونت" لمانشستر يونايتد

ماسون ماونت
ماسون ماونت

رفض نادي تشيلسي الإنجليزي، عرضًا من نظيره مانشستر يونايتد للحصول على خدمات ماسون ماونت، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد ماسون ماونت مع تشيلسي بحلول 30 يونيو 2024.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ذا أثلتيك، فإن إدارة تشيلسي رفضت عرض مانشستر يونايتد الثاني والذي قدرت قيمته بـ50 مليون جنيه استرليني، مشيرة إلى أن إدارة النادي اللندني ترغب في رفع قيمة الصفقة.

وشارك ماسون ماونت في 35 مباراة بقميص تشيلسي خلال الموسم المنصرم، وسجل 3 أهداف وصنع 6 لزملائه في الفريق.

وأفادت الشبكة أن إدارة يونايتد ليست مستعدة لتقديم عرض "مجنون" للحصول على اللاعب، ولكنها مستمرة في المفاوضات مع نظيرتها في تشيلسي.

وبدأ ماونت مسيرته ضمن صفوف شباب نادي تشيلسي وتدرج في المراحل العمرية بالفريق حتى وصل لفريق تحت 23 عامًا، وخرج معارًا لنادي فيتسي الهولندي في صيف 2017 لمدة موسم وعاد في الصيف التالي ثم أعير لنادي ديربي كاونتي الانجليزي لموسم آخر قبل أن يعود لفريق تحت 23 عامًا في صيف 2019 ثم تم تصعيده للفريق الأول في نفس الفترة.

ولعب ماونت 195 مباراة بقميص تشيلسي منذ تصعيده للفريق الأول، وسجل 33 هدفًا وصنع 37 لزملائه.

تشيلسى مانشستر يونايتد ماسون ماونت الانتقالات الصيفية الجارية الدورى الانجليزى

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