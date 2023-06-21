طاقة النواب تناقش أزمة زيوت المحركات وشكاوى المواطنين من ارتفاع أسعارها

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة حسام عوض الله، طلبات الإحاطة حول زيوت المحركات، وناقشت اللجنة طلب إحاطة عمرو القطامي، بشأن شكاوى المواطنين تحرك أسعار زيوت المحركات وعدم توافرها بالأسواق.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرال الهريدي، في ذات الموضوع، حول التغيرات التصاعدية في أسعار زيوت المركبات والمعدات الثقيلة التي تستخدمها الشركات العاملة في مجال المقاولات والمنوط بها المساهمة في تنفيذ المهام والأعمال الإنشائية بالمشروعات القومية.

وأكد حسام عوض أن الظروف العالمية وارتفاع أسعار الطاقة لا شك انعكس على الأسعار داخليًا، ولكن لا بد من التوصل لحلول مع التأكيد على أن كل السلع والمنتجات موجودة رغم توقف خطوط الإمداد عالميا حتى الآن.

وطالب حسام عوض الله، بضرورة التزام المصنعين بتنفيذ العقود التي تمت مع الشركات.

وأشار عوض الله إلى أن دور النواب هو متابعة ما يدور بالشارع ومشاكل المواطنين والمستثمرين على حد سواء والعمل مع الحكومة على حل تلك المشاكل.

واستعرض عمرو القطامي طلب الإحاطة، مؤكدًا أن هناك مشاكل مع المتعاقدين مع الجمعية التعاونية التابعة لوزارة البترول، حيث لم تلتزم بالتعاقدات ولا بد من متابعة الشركة ومراقبتها لأن هذا الأمر أثر على المستثمرين في قطاع المعدات.

وطالب القطامي بوضع حل للأزمة مع ضرورة قيام رئيس الشركة بفحص الشكاوى وهناك أكثر من 89 شركة تقدمت بشكوى للشركة بشأن زيادات في أسعار زيوت المحركات كل 15 يومًا.

قال ناصر شومان رئيس مجلس إدارة الشركة التعاونية للبترول، إن التغيير في سعر صرف الدولار هو سبب زيادة أسعار الزيوت، وتوجد قلة فى توريد إضافات الزيوت التي تأتي من الخارج، خاصة في ظل أزمة نقص الدولار.

وأضاف، رئيس الشركة التعاونية، أن مبيعات الشركة زادت رغم وجود فجوة فى السوق، وذلك نتيجة وجود مخزون، وأكد أن الشركة رفعت الأسعار ووصلت إلى زيادة 47%.

وأشار إلى أن المصنع لديه مدخلات ارتفعت أسعارها كلها بنسب كبيرة، وهذا سبب آخر في ارتفاع الأسعار.

وتساءل النائب عمرو القطامي مقدم طلب الإحاطة، عن سبب الزيادة كل فترة دون داع، وعدم التزام الشركة مع العملاء فيما يخص الكميات.

ورد رئيس الشركة التعاونية، أن مصر للبترول لا تنسى دورها المجتمعي، ولا تبحث عن الربحية ولكن نريد أن نتحمل أعباء الزيادات دون حدوث خسارة للشركة، مؤكدا أن التعاقدات المباشرة للعملاء الصناعيين، لا توجد بها مشاكل.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تعاملت بالفعل مع المشاكل التي حدثت وهو ما نفاه عمرو القطامي، الذي أكد أن النواب هم صوت الشعب ولذا يجب التأكيد على وجود آليات تنفيذية للتعامل مع المسؤولين عن توزيع الكميات للمتعاقدين مع الشركة، منعًا لحدوث مشاكل، محذرًا من تداعيات هذا الأمر، وأن يتسبب موظف في هلع في السوق، بسبب عدم وجود تحرك من الشركة، وأن بعض المستثمرين بدأوا في إغلاق منشآتهم بسبب هذه المشاكل.

وقال النائب محمد الجبلاوي إن المنظومة الإدارية بالشركة التعاونية للزيوت بها مشاكل، ويوجد خلل إداري واضح ويجب أن تتحرك الشركة لمواجهته، مطالبًا بالحزم مع الموظفين.

وأكد النائب عمرو القطامي أن تحركات الشركة تؤثر على الاقتصاد، ويجب أن يحدث تغيير في سياسة الشركة، منوهًا بأن الزيادة الأخيرة فى الأسعار علم بها الموظفون داخل الشركة وتم تجميع كل المنتجات داخل المخازن حتى يتم البيع بالسعر الجديد.

وأوصت لجنة الطاقة والبيئة في نهاية الاجتماع بضرورة حل الشكاوى التي تقدم بها النواب الممثلون عن الشعب المصري.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع التالي طلبات الإحاطة حول توصيل الغاز لعدد من القرى بمركز إيتاي البارود- محافظة البحيرة وعدد من القرى التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.