الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس البورصة: "إيلاب" و"القناة للرباط" لم يتقدما بأوراق القيد بسوق المال

رامي الدكاني
رامي الدكاني

قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إن شركتي المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى "إيلاب"، والقناة للرباط وأنور السفن لم يتقدما بأوراق القيد بالبورصة، مضيفًا في الوقت ذاته أنه ليست لديه أية معلومات بشأن برنامج الطروحات الحكومية سواء حول مواعيد الطرح أو النسب المقررة لكل شركة.

أوضح "الدكاني"، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر عقد عصر اليوم الأربعاء بمقر البورصة بالقرية الذكية، أن برنامج الطروحات الحكومية الذي سبق وأعلنت عنه الحكومة المصرية هو من اختصاص لجنة إدارة ملف الطروحات الحكومية، التي سوف تحدد البرنامج الزمني لقيد وطرح هذه الشركات، بما في ذلك الشركات الحكومية المقيدة التي من الممكن أن تقوم بزيادة رأس مالها أو طرح حصص إضافية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا في الوقت ذاته قدرة سوق الأوراق المالية المصري على استيعاب كل أحجام الطروحات في أي وقت تقرر اللجنة الحكومية المعنية الإعلان عن جدول الطروحات وتوقيتاتها.

وأشار رامي الدكاني إلى مقترح بدراسة إلغاء مؤشرات متساوية الأوزان بالبورصة، وإطلاق مؤشرات تعكس أداء السوق، مبررًا رأيه حول سبب إلغاء المؤشرات متساوية الأوزان لاختلاف أدائه عن المؤشر الرئيسي ووضعه في مقارنة معه، إلا أن الأول يعبر عن أداء السوق حتى ولو كان يسيطر عليه ورقة بوزن نسبي أكبر.

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