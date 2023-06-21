الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اشتيه: هجمات المستوطنين في رام الله تعكس عقلية القتل التي تحكم إسرائيل

اشتيه
اشتيه

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، أن ما حدث في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، من هجمات همجية ينفذها المستوطنون على المواطنين الآمنين وتخريب بيوتهم وممتلكاتهم، تعكس عقلية الحرق والقتل التي تحكم إسرائيل.

وأضاف اشتية في تصريحات صحفية، اليوم، أن فتح المجال للمستوطنين للعربدة تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي هو وصفة للدمار، سيدفع الجميع ثمنها، مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية بكل مكوناتها تتحمل مسؤولية إرهاب المستوطنين وجيش الاحتلال.

وأكد أن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية في صف واحد لمواجهة هذا العدوان المستمر الذي بدأ في المسجد الأقصى، وامتد إلى غزة وجنين ونابلس ورام الله وحوارة واللبن واليوم ترمسعيا.

كما أجري اشتيه اتصالا هاتفيا مع رئيس بلدية ترمسعيا لافي أديب، واطلع منه على الأوضاع في البلدة، كما اطمأن على المواطنين.

وتعمل طواقم الدفاع المدني ومركباته، حتى الان على إخماد الحرائق الناجمة عن اعتداءات المستوطنين في البلدة.

الخارجية الفلسطينية تدين انفلات عصابات المستوطنين 

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، أنها تتابع إرهاب ميليشيا المستوطنين ومنظماتهم المسلحة على المستويات الأممية والدولية كافة، وتواصل رفع التقارير الدورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتبذل جهودها مع الدول لحثها على اعتماد منظمات المستوطنين التي ترتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني على قوائم الإرهاب، وتطالبها بملاحقتهم ومنعهم من دخول أراضيها ومحاكمتهم، خاصة أن أعدادًا من المجرمين تتنقل بجوازات سفرهم وجنسياتهم.

وتطرقت الخارجية الفلسطينية إلى اعتداءات المستوطنين، أمس الثلاثاء، بحق المواطنين في البلدات والقرى الفلسطينية، أبرزها اللبن الشرقية، واللبن الغربية، وحوارة، وعوريف، حيث أدت إلى إصابة العشرات منهم.

رئيس الوزراء الفلسطيني ​رام الله المستوطنين الاحتلال ترمسعيا

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