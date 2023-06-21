الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"عمل القاهرة" تتفقد مركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103

الكتيبة ١٠٣
الكتيبة ١٠٣

نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة جولة تفقدية لمتابعة سير عملية التدريب المهنى بمركز شهداء الكتبية ١٠٣ صاعقة (الشرابية سابقا) التابع للمديرية، في إطار توجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، بأهمية متابعة خطة التدريب المهني للعام المالي الحالي وتوفير فرص تدريبية  للشباب وتطوير قدراتهم لتأهيلهم لسوق العمل.

وبحسب بيان صادر للوزارة، أوضح أحمد عزاز، مدير مديرية العمل بالقاهرة في تقريره للوزارة، أن وفداً من المديرية قام بتفقد دورة الخياطة والتفصيل بالمركز، والتي تضم  ١٢ متدربة، وبدأت هذه الدورة في ١٥ مايو الماضي وتنتهي في ٢٦ يونيه الجاري.

من جهتها، أكدت علياء مصطفى، مدير المركز، أن الدورات يجرى تنظيمها بانتظام داخل المركز، مع إتاحة المزيد من  الدورات خلال العام المالى الجديد أمام الشباب.

ووجه مدير المديرية أحمد عزاز، الشكر والتقدير للقائمين على العمل بالمركز للجهد المبذول مع الوعد بلقاء أخر في نهاية الدورة لتسليم شهادات التخرج لمن أتموا الدورات التدريبية، والاستعداد لاستقبال دفعة جديدة من المتدربين.

التفصيل والخياطة الخياطة والتفصيل الدورات التدريبية المتدربين المكتب الفني المتدرب

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