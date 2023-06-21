الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يلتقي نقيب المهن التمثيلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بمكتبه، الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية والوفد المرافق له ويضم كل من: الفنانة روجينا، والفنانة سلوى خطاب، والفنان محمد عبدالحافظ، والمؤلف ناصر عبدالرحمن، والمخرج رؤوف عبدالعزيز، وذلك خلال زيارتهم لمحافظة سوهاج.

ورحب محافظ سوهاج بنقيب المهن التمثيلية والوفد المرافق له، متمنيًا لهم إقامة سعيدة على أرض سوهاج، والاستمتاع بمعالم سوهاج المختلفة، وتناول اللقاء الحديث حول أبرز مقومات المحافظة السياحية والأثرية، وما تشهده من اهتمام غير مسبوق، ومشروعات تنموية فى مختلف القطاعات، خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وعبّر نقيب المهن التمثيلية والوفد المرافق له، عن سعادتهم بزيارة محافظة سوهاج، وحفاوة الاستقبال، وما لاقوه من كرم أهالي سوهاج، مشيدين بما تضمه المحافظة من معالم أثرية من مختلف العصور، حيث قاموا بزيارة متحف سوهاج القومي والدير الأحمر، كما قاموا بجولة نيلية بمدينة سوهاج.

أحمد حلمي الشريف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية استمتاع الاستعداد القصوى التمثيلي الحالات الطارئة الخدمات

الأكثر قراءة

معيد يعتدى على أستاذه فى جامعة طنطا.. كشف تفاصيل جديدة حول الواقعة

البنك المركزى يعلن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

إخلاء سبيل الراقصة بوسى بكفالة 3 آلاف جنيه

طرح أول شركة بالبورصة المصرية فى 2023 بعد إجازة عيد الأضحى

"التعليم" تعلن تفاصيل امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

لا شيء مجاني عند الغرب.. ونحن أيضًا

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

أبوردينة: القدس تشهد حربًا غير مسبوقة من الاحتلال

بموسيقى عربية.. سفارة إسرائيل في القاهرة تحتفل بعيد الاستقلال الـ 75

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة