محافظ سوهاج يلتقي نقيب المهن التمثيلية

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بمكتبه، الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية والوفد المرافق له ويضم كل من: الفنانة روجينا، والفنانة سلوى خطاب، والفنان محمد عبدالحافظ، والمؤلف ناصر عبدالرحمن، والمخرج رؤوف عبدالعزيز، وذلك خلال زيارتهم لمحافظة سوهاج.

ورحب محافظ سوهاج بنقيب المهن التمثيلية والوفد المرافق له، متمنيًا لهم إقامة سعيدة على أرض سوهاج، والاستمتاع بمعالم سوهاج المختلفة، وتناول اللقاء الحديث حول أبرز مقومات المحافظة السياحية والأثرية، وما تشهده من اهتمام غير مسبوق، ومشروعات تنموية فى مختلف القطاعات، خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وعبّر نقيب المهن التمثيلية والوفد المرافق له، عن سعادتهم بزيارة محافظة سوهاج، وحفاوة الاستقبال، وما لاقوه من كرم أهالي سوهاج، مشيدين بما تضمه المحافظة من معالم أثرية من مختلف العصور، حيث قاموا بزيارة متحف سوهاج القومي والدير الأحمر، كما قاموا بجولة نيلية بمدينة سوهاج.