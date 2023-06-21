الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مع اقتراب العيد.. "غش اللحوم" يعرضك للحبس مدة تصل لـ5 سنوات

لحوم
لحوم

تكثف الأجهزة الرقابية حملاتها على الأسواق تزامنًا مع إقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يحل علينا الأربعاء المقبل، حيث تمكنت من ضبط أطنان من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للإستخدام الأدمي، وأخرى مذبوحة خارج المجازر بالمخالفة للقانون، وذلك وفقًا لما أسفرت عنه حملات تمشيط الأسواق والمحال التابعة لمحافظة الجيزة اليوم، والتي تمكنت من ضبط نحو 1050 كجم  مصنعات لحوم وحوواشي وكبدة جميعها غير صالحة للاستهلاك الأدمي بأحد الثلاجات والمحال بمركز ومدينة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة، وضبط 180 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم تحرير محاضر بالمخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي إطار ذلك، يرصد "الدستور" في التقرير التالي العقوبات التي أقرها القانون بشأن حالات غش الأغذية، والتي تهدد صحة المواطنين، وذلك وفقًا لما ورد بقانون الغش والتدليس، وقانون العقوبات المصري. 

وضع قانون الغش والتدليس الصادربرقم 48 لسنة 1941، عدد من العقوبات الرادعة، حيث قضى بمعاقبة كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 5 آلاف إلى 20  ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتصدى  قانون العقوبات المصري الصادر برقم 58 لسنة 1937 لذات الجريمة بعدد من العقوبات تتراوح بين السجن والغرامة، حيث قضى  بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيها، لكل من شرع في غش، أو غش أغذية إنسان أو حيوان، سواء كانت فاسدة أو صالحة.

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قد كلف اليوم الأربعاء، بمواصلة جهود حملات تمشيط الأسواق والمحال للتأكد من سلامه السلع المطروحة للمواطنين حفاظًا على السلامة العامة.

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