ضبط 4 أطنان مستلزمات بلاستيكية و250 كيلو مواد غذائية فاسدة بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم (٩٠٩١) جنح مركز بلبيس ضد مسئول مصنع للأدوات المنزلية والشماعات البلاستيكيه يُدار بدون ترخيص وتم التحفظ على (٤) أطنان شماعات بلاستيكية وحافظة طعام مجهولة المصدر وبدون فواتير، وتحرير محضر رقم (١٠٣٩٧) جنح مركز بلبيس ضد صاحب محل مواد غذائية بناحية العدلية لحيازته (٥٠) كرتونة مقرمشات للأطفال بإجمالي وزن طن و250 كيلو تقريباً مجهولة المصدر وبدون فواتير .

كما تم تحرير محضر رقم (١٠٣٨٩) جنح مركز بلبيس ضد محل علافه بناحية القاسميه لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضه للبيع، وتحرير محضر رقم (١٠٣٩٩) جنح مركز بلبيس ضد محل بقالة بناحية بساتين الإسماعليه لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، وتحرير محضر رقم (١٠٤٠٠) جنح مركز بلبيس ضد محل كشري بناحية بساتين الإسماعيلية لعدم حمله شهاده صحية.

وفى سياق متصل، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة وبمشاركة المفتشين بالإدارة بالمرور على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وأسفر المرور على طريق ههيا - التل اﻷحمر من ضبط 65 برميل مخللات مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص، يحتوي البرميل الواحد على كمية مقدارها 170 كيلوجرام، بإجمالي كمية مقدارها 11 طن و50 كيلوجرام وتم تحرير المحضر رقم 1079 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا، وتم مصادرة المضبوطات وتطبيق القانون على المخالفين.