"الفاو": العراق يواجه تحديات في الأمن الغذائي بسبب المياه وتغيرات المناخ

أكد ممثل منظمة الأغذية والزراعة المتحدة الفاو في العراق صلاح الحاج حسن، اليوم، أن العراق اعتمد أكثر من وسيلة لمواجهة مسألة الأمن الغذائي، لكن عليه بذل جهود أكبر لدعم الأمن الغذائي.

ودعا ممثل منظمة الأغذية ، إلى التركيز على زيادة الإنتاجية لتعويض نقص المياه والمساحات، مبينا أن العراق بجانب مصر وسوريا الاكثر انتاجاً للحبوب بالمنطقة وبامكانه الحفاظ على تحقيقه مرتبة متقدمة في هذا المجال بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

واعتبر الحاج حسن، أن هناك امكانية للعراق في تقديم نموذج يتعلق بموضوع المتغيرات المناخية والتأقلم معها، وهناك تحديات كبيرة بمسألة المياه تتطلب تعاون الجهات المعنية.

وأوضح المسؤول الأممي ان العراق من الدول التي اعتمدت اكثر من وسيلة لمواجهة مسألة الأمن الغذائي، مشيرا إلى دور العراق المميز خاصة بعد الاجتماع الاقليمي الـ 36 لمنظمة الفاو في بغداد والذي اثمر عنه انطلاق مجموعة من المبادرات نتجت عنها متابعة مع دول الجوار خاصة الأردن وسوريا ولبنان لتسهيل انسيابية السلع.

وكشف صلاح الحاج حسن عن وصول الإنتاج المحلي للقمح في العراق إلى نحو 4 ونصف مليون طن، بفضل جهود وزارتي الزراعة والموارد المائية والجهات الحكومية الأخرى إلى جانب المزارعين.