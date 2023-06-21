الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رغم وجود بنود خلافية.. لبنان يطلب رسميا التمديد لقوات اليونيفيل

لبنان
لبنان

وافقت الحكومة اللبنانية، اليوم الأربعاء، على طلب وزارة الخارجية الموافقة على تجديد ولاية قوات اليونيفيل الدولية للفترة 2023- 2024.

ومن المقرر أن يرسل طلب الموافقة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لدرسه قبل انتهاء الولاية الحالية لليونيفيل في نهاية أغسطس المقبل.

وقال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب في وقت سابق عقب لقائه سفيري فرنسا وروسيا، أنه يسعى إلى حذف الفقرة التي تضمنها قرار التجديد السنة الماضية، والتي تنص على أن "اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، ويسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل".

ودعا مجلس الأمن الدولي الأطراف إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل، بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلن عنها.

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