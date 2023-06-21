النصر السعودى يتوصل لاتفاق مع لويس كاسترو من أجل تدريب الفريق

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة نادي النصر السعودي، قطعت شوطًا كبيرًا نحو التعاقد مع البرتغالي لويس كاسترو، من أجل تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، وفقًا لمصادر مطلعة، أن نادي النصر السعودي، توصّل إلى اتفاق مبدئي معلويس كاسترو؛ لتولّي مهمة قيادة الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النصر حدّدت مهلة حتى بداية الأسبوع المقبل، للمدرب لاتخاذ القرار النهائي بشأن العرض المقدَّم له.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي السعودي يأمل في حسم ملف المدرب، قبل بدء الاستعدادات للموسم الجديد، مضيفًا أن النصر يثق في أن المدرب البرتغالي سيحسم قراره، خلال الفترة المحددة.

وأضافت الشرق الأوسط أنه في حال عدم التعاقد مع كاسترو، فإن هناك عدة خيارات بديلة ستقوم إدارة النصر بالنظر فيها.

وينتهي عقد كاسترو مع فريقه الحالي بوتافوجو البرازيلي، فى ديسمبر المقبل.

وسبق لكاسترو– البالغ من العمر 61 عامًا– أن خاض تجربة وحيدة في منطقة الشرق الأوسط، عندما تولى تدريب فريق الدحيل القطري، خلال موسم 2021/ 2022، وقاده لتحقيق لقب كأس أمير قطر.

وفي حال التعاقد معه، فسيخلف كاسترو، الفرنسي رودي جارسيا، الذي أقيل من منصبه في أبريل الماضي، بسبب سوء النتائج.