الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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زيلينسكى: أوكرانيا ستكون مصدر الطاقة النظيفة فى أوروبا

زيلينسكي
زيلينسكي

توعد فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، بأن تكون أوكرانيا هي مصدر الطاقة النظيفة في أوروبا.

وأوضح، خلال كلمته في مؤتمر لندن بشأن إعادة إعمار أوكرانيا: "أننا نعمل على تحقيق أمن الطاقة ولا بديل للتحول الأخضر، حيث يتم العمل على بناء منشآت للطاقة الخضراء في أوكرانيا ليتحول إلى تحفيز الصناعات، حيث إن الطاقة الخضراء هي التي تضمن استقرارًا حقيقيًا للطاقة، وأنه يمكن لأوكرانيا أن تكون أحد الموردين الرئيسيين لتلك الطاقة، حيث إن العالم تأثر جراء اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي".

وشكر "سويسرا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا" وكل دولة اتفقت مع أوكرانيا على المبادئ الأساسية لإعادة الإعمار، مطالبًا بأهمية الانتقال في المؤتمر من الاتفاقات إلى تنفيذ مشاريع حقيقية على أرض الواقع.

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