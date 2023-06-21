الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الحب فى يونيو".. إهداء للرئيس السيسى فى معرض فن تشكيلي احتفالا بثورة 30 يونيو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

ينطلق الأسبوع المقبل معرض فن تشكيلى مصرى حديث من سلسلة معارض ايجيبتوسنتريك آرت، بعنوان "الحب فى يونيو" للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس التى تهديه إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بثورة ٣٠يونيو، إحياء لأحداث الثورة وماترتب عليها من إزالة حكم أسود، والإطاحة به والتغلب على مصاعب مستحيلة بإرادة الشعب وقيادة الرئيس السيسى.

يأتى المعرض الثالث هذا الشهر للفنانة الدكتورة وفاء ياديس من سلسلة معارض ايجيبتوسنتريك آرت، التى أطلقتها بداية الشهر بموضوعات مصرية قومية فى ظل احتفالات ثورة ٣٠يونيو، ويشمل المعرض ثلاثين قطعة فن تشكيلى بألوان الزيت، تجمع بين يوم الثورة وتأثيرها على تغيير مسار الحكم واستقرار المجتمع المصرى .

وتقول الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، إن الحب فى يونيو هو حب الشعب للوطن، وهو حب أقام دولة جديدة وتخطى تحديات النهوض والصمود، ومشاركة الشعب فى تجمع على قلب واحد، وراء قائد أنهى فترة أضرت بالوطن، وبدأت تحت قيادته دولة جديدة يتكلم العالم عن نهوضها، وذلك بمساندة الشعب بحب الوطن.

وكانت الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس قد قدمت عدة مبادرات منها التبرع بدخل كتبها لصندوق تحيا مصر، ومبادرة معارض صغيرة أونلاين للتواصل مع أطفال العالم عن طريق لغة واحدة هى الفن، ومبادرة رواد الفن التشكيلى، ولها دور متميز فى الحركة الفنية المحلية والعالمية، حيث أسست أسلوب جديد للعلاج بالفن تحت اسم آرت ميتافزكس وآرت سيكولوجى، وهذا الشهر أطلقت حركة فنية جديدة باسم ايجيبتوسنتريك آرت، التى تهدف لتجديد وسبق الحركة التشكيلية العالمية بأصالة وروح مصرية أصيلة.

جدير بالذكر أن الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس هى خريجة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، وحاصلة على ماجستير ميتافيزيقا قدماء المصريين، ودكتوراة العلاج بالفن كنوع من الطب البديل من جامعة سيدونا، وهى عضو الجمعية الدولية لعلوم السيكولوجى، وعضو المجلس الدولى لعلوم الميتافيزيقا.

معرض فن تشكيلى مصرى حديث الحب فى يونيو الدكتورة وفاء ياديس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إزالة حكم أسود المعرض الثالث موضوعات مصرية قومية

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