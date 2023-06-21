الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل بجهاز حماية المستهلك

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اللواء إبراهيم مكى، مدير جهاز حماية المستهلك ببورسعيد، وذلك لمتابعة مستجدات العمل في عدد من الموضوعات داخل جهاز حماية المستهلك، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.

وناقش اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مع اللواء إبراهيم مكي، مدير جهاز حماية المستهلك ببورسعيد، مدى انتظام العمل في تلقي شكاوي المواطنين وسرعة الاستجابة لها، وجهود الجهاز في سرعة التواصل مع المواطن، وآراء المواطنين حول الخدمات المقدمة وسرعة الحصول عليها، فضلًا عن متابعة سير العمل داخل بازار بورسعيد الجديد، وانتظام حركة البيع والشراء واستقرار الأسعار داخل السوق وتوافر كل المواد الغذائية الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين مع إقبال عيد الأضحى المبارك.

وشدد محافظ بورسعيد على الاستمرار في مراقبة الأسعار والأسواق ومتابعة انتظام حركة البيع والشراء،  فضلًا عن تطوير الأداء وتنفيذ الخدمة المقدمة للمواطن على أعلى مستوى من الدقة والكفاءة، فضلًا عن سرعة إنجازها، مؤكدًا على تقديم كل الدعم لجهاز حماية المستهلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن وسرعة التواصل معهم.

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احتياجات المواطنين استقرار الاسعار البيع والشراء التواصل معه الخدمات المقدمة للمواطن

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