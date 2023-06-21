الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بمناسبة مرور 63 عام على العلاقات بين مصر والدومينيكان..

فى ظهورها الأول بمصر.. عائشة سيد تعزف الفصول الأربعة بالأوبرا

عائشة سيد
عائشة سيد

احتفالًا بمرور 63 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدومينيكان يقام بالتعاون بين دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر، وسفارة الدومينيكان بالقاهرة، حفل بقيادة المايسترو أحمد فرج، ومشاركة عازفة الفيولينة عائشة سيد "الدومينيكان" فى ظهورها الأول بمصر، يوم الأحد المقبل الموافق 25 يونيو على المسرح الصغير.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ويتضمن البرنامج مؤلفة فيفالدى الشهيرة الفصول الأربعة إلى جانب عدد من الأعمال الكلاسيكية لكبار الموسيقيين العالميين.

الاحتفال يهدف لدعم وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وإلقاء الضوء على ملامح من قيم وثقافة شعب الدومينيكان.  

أما عائشة سيد ولدت فى سانتياجو "شمال الدومينيكان"، وأصبحت أول لاتينية تقبل فى مدرسة للموهوبين الصغار فى عمر 13 عامًا، استعرضت مواهبها كعازفة منفردة على مختلف المسارح العالمية وحازت على شهادة البكالوريوس بتفوق من كلية الموسيقى الملكية فى لندن.

 

نالت منحة كاملة من Soirée d'Or التابعة للمملكة البريطانية ومنحة كاملة من مدرسة جيلدهول للموسيقى والدراما، وأبرزت موهبتها وسائل الإعلام فى مختلف الدول منها ألمانيا، ليتوانيا، الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية، البرازيل، الأرجنتين، الإمارات وغيرها.

25 يونيو الأعمال الكلاسيكية الأحد المقبل الدكتور خالد داغر المسرح الصغير عائشة سيد

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