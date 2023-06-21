الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 9 فى حادث تصادم سيارة نقل وتوك توك بالبحيرة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 9 مواطنين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل وتوك توك بمركز ابو المطامير بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة. 

البداية بتلقي كانت مديرية أمن البحيرة  إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 9 مواطنين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم توك توك وسيارة نصف نقل بالقرب من طريق الشركة العربية بمركز أبو المطامير، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بأبو المطامير لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مواطنين كسور وكدمات حادث تصادم نصف نقل توكتوك مركز أبو المطامير محافظة البحيرة

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