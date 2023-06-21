إصابة 9 فى حادث تصادم سيارة نقل وتوك توك بالبحيرة

أصيب 9 مواطنين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل وتوك توك بمركز ابو المطامير بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة.

البداية بتلقي كانت مديرية أمن البحيرة إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 9 مواطنين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم توك توك وسيارة نصف نقل بالقرب من طريق الشركة العربية بمركز أبو المطامير، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بأبو المطامير لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.