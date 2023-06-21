الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حضرها وزير العدل .. 3 أحداث مهمة للهيئات القضائية على مدار أسبوع

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان

تشهد الهيئات القضائية نشاطًا ملحوظًا توج باحتفالات ومؤتمرات تمت على مدار الأسبوع مثل احتفالية الدستورية مؤلف «ملامح القضاء الدستوري المصري»، ترصد “الدستور” أبرز الأحداث التى وقعت خاصة قبل ذكري 30 يونيو.

 

  • احتفالية مؤلف «ملامح القضاء الدستوري المصري»

احتفلت المحكمة الدستورية بإصدار مؤلف ملامح القضاء الدستوري المصري، أعدته الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بإشراف المستشار بولس فهمى إسكندر .

وتبين أن المؤلف يتضمن 50 مبدأ من أهم الأحكام التي أصدرتها المحكمة العليا، والمحكمة الدستورية العليا، والتي تمثل ملامح هذا القضاء منذ نشأته في مصر عام 1969 وحتى الآن، وترجم للغة الانجليزية، كما تم تكريم العديد من شيوخ القضاة.
 

-يوم الوفاء
وشارك في الاحتفال المستشار عمر مروان وزير العدل، وتم الاتفاق على تحديد يوم 6 مارس المقبل في الانعقاد الأول للمحكمة يوما للوفاء لكل قاض عمل بالمحكمة الدستورية والاحتفال به في هذا الموعد من كل عام.
 

-صرح جديد لهيئة قضايا الدولة
افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل- أمس الثلاثاء، بحضور المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة، مقر فرع الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، والذي يعتبر صرحًا قضائيًا جديدًا، وتم تكريم العديد من رؤساء الهيئات القضائية.

 

-منتدى إعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار

شارك المستشار عمر مروان، في المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإعادة هيكله الأعمال وتشجيع الاستثمار الذي جرى على مدار يومين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كحدث أول من نوعه.

وأشار وزير العدل خلال كلمته إلى أن جدول أعمال المنتدى شمل مختلف المحاور والأُسس التي من شأنها دفع قطاع الاستثمار قُدماً سواءً فيما يخص التحديات الاستثمارية الجديدة التي تواجه دول المنطقة أو الآليات المستحدثة والوسائل البديلة لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار والناتجة عنه ودور المحاكم المتخصصة في ذلك، كما أشار إلى أهمية تدريب السادة القضاة في هذا الخصوص وكيفية تعزيز سبل التعاون والتقارب بين الدول المشاركة في هذه المجالات.

ملامح القضاء الدستوري المصري احتفالات الهيئات القضائية الاحداث

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