الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بني سويف: ثورة 30 يونيو عبرت عن تلاحم الشعب

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف

وجّه مجلس جامعة بني سويف، اليوم، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وقال الدكتور منصور: "أتقدم بالإنابة عن أسرة جامعة بنى سويف من النواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، حيث تولى فخامته مسئولية البلاد في فترة عصيبة للعبور بمصر إلى بر الأمان، وقد استجاب الرئيس لنداء الشعب المصري"، مؤكدًَا أن الثورة عبرت عن تلاحم شعب مصر العظيم وجيشه وشرطته ورغبتهم في النهوض وخوض معركة التنمية والبناء.

وأكد رئيس جامعة بنى سويف، أن البلاد شهدت نهضة كبيرة في كل المجالات لم تشهدها البلاد من قبل، فقد حظيت جامعة بنى سويف بهذه الطفرة من حيث إنشاء كليات جديدة وفريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط مما زاد الإقبال على تلك الكليات من قبل الطلاب من داخل مصر وخارجها، بالإضافة إنشاء جامعة بني سويف الأهلية وفق أحدث النظم الحديثة حيث كانت هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبنائه الطلاب، ودعمه للقطاع الطبي داخل الجامعة من حيث الدعم والتطوير والافتتاحات الجديدة داخل مستشفيات جامعة بنى سويف وتزويدها بكل الإمكانات والأجهزة الحديثة لخدمة أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.

أعضاء هيئة التدريس والعاملين الشرق الأوسط بنى سوبف ثورة 30 يونيو رئيس مجلس الوزراء

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