الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ربابنة السفن يُشيدون بمشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

شهد المؤتمر الصحفي الذي تعقده هيئة قناة السويس في محافظة السويس لإلقاء الضوء على حصاد العام المالي ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبى، إشادة ربابنة السفن التي تعبر قناة السويس، بمشروع تطوير القطاع الجنوبي من القناة.

ويهدف المشروع لازدواج المنطقة من الكيلو 122 إلى الكيلو 132 ترقيم قناة بطول 10 كيلو تضاف إلى قناة السويس الجديدة، لدوره لتسهيل عبور القناة.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هئية قناة السويس، إن "الشائعات تطال مصر في القطاعات والمجالات كافة، ودائمًا ما يتردد شائعة عن بيع القناة".

وأكد الفريق أسامة ربيع، أن "أصول هئية قناة السويس ملك الشعب، وغير وارد خصخصتها". 

هيئة قناة السويس أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إيرادات هيئة قناة السويس

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