حبس سائق دهس مسن بسيارته وفر هاربًا بالخليفة

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس سائق أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بدهس مسن بالخطأ بسيارته أثناء عبوره الطريق في الخليفة.

وتبين أن السائق فر هاربًا عندما دهس المجني عليه، وتم تفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية مرتكب الواقعة.

وتلقى مأمور قسم شرطة الخليفة إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول مسن مصاب بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم ونزيف خارجي ادعاء حادث سيارة.



وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى «حسن.م»، في العقد السابع من العمر، تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة للتحقيق.