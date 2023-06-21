أسامة ربيع: قناة السويس تمثل 16% من حركة التجارة العالمية

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي مشروع قومي هام، يتماشى مع استراتيجية ورسالة الهيئة نحو التطوير المستمر بما يخدم عملائها ويحقق عبور السفن في أقل وقت ممكن.

وتابع الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس تستهدف الحفاظ على التدفق الأمن المستدام لحركة التجارة العالمية، لأن القناة تمثل 16% من عبور حركة التجارة العالمية، كما نقدم مظلة متكاملة للسفن العابرة للقناة.

وأضاف الفريق ربيع أن المشروع لم يكن جديدا، بل كان موجود لدى الهيئة، لكن حادث السفينة ايفرجيفين عجل بتنفيذه، وجرى عرض المشروع على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدق عليه وبدا التنفيذ في يونيو 2021 بعد 3 شهور فقط من جنوج ايفر جيفين.

وجرى تحديد مدة عامين لتنفيذ المشروع مع 6 شهور كمدة احتياطية، حيث ان ظروف العمل في المشروع مختلفة بشكل كبير عن مشروع حفر قناة السويس الجديدة.

وكشف الفريق أسامة ربيع أن استراتيجية الهيئة للتطوير هي رؤية ورسالة، من المهم في الرؤية أن أمن لانه قاعدة مستدامة للصناعة، المجرى الملاحي لقناة السويس مجرى ملاحي آمن، لذلك عبور السفن يستغرق وقت بأمان في 11 ساعة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والذي انطلق قبل قليل، بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وذلك للكشف عن إيرادات الهيئة وما حققته من إنجازات واعلان حصادها تزامنا مع انتهاء العام المالى، وذلك للكشف عن إيرادات الهيئة وما حققته من إنجازات واعلان حصادها تزامنا مع انتهاء العام المالى.

ويقام المؤتمر بمحافظة السويس، كما تتضمن فعاليات المؤتمر إجراء جولة بمشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس.