الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسامة ربيع: نخطط لإضافة 28 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس حتى 2025

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن خطة هيئة قناة السويس لتطوير القاطرات حتى عام ٢٠٢٥، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من بعضها.

 وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن خطة تطوير القاطرات والتي تمتد حتى ٢٠٢٥، تشمل إنشاء ٢٨ قاطرة جديدة تتمثل في «٦ قاطرات قوة شد تتراوح بين ٩ و١٥ طنا، ٤ قاطرات قوة شد ٧٠ طنا، ٦ قاطرات ٧٥ قوة شد ٧٥ طنا، ١٠ قاطرات قوة شد ٩٠ طنا، ٢ قاطرات قوة شد ١٩٠ طنا».

وتابع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: مشكلة السفينة إيفرجيفن أشعرتنا بأهمية عملية ازدواج قناة السويس.

وأضاف رئيس الهيئة: عملية الازدواح مفيدة عندما نتحدث أن عدد السفن كان قبل الازدواج من 40 إلى 45 سفينة يوميًا لكن الآن، تتراوح بين 70 و75 في اليوم.

هيئة قناة السويس أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إيرادات هيئة قناة السويس

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